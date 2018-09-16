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Три города Башкирии попали в рейтинг самых безопасных в России

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Три города Башкирии попали в рейтинг самых безопасных в России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аналитики агентства Domofond.ru провели опрос жителей российских городов и выяснили, какие населенные пункты считаются самыми безопасными. В рейтинг также попали три города Башкирии.

На 17 месте расположился Нефтекамск. Его безопасность по 10-балльной шкале оценивается в 7,4. На 53 строчке расположился Стерлитамак с показателе 6,9 балла. На 78 позиции — Уфа (6,6 балла).

В тройке лидеров по безопасности столица Чеченской республики Грозный (9,4 балла), Анапа (8,5 балла) и Геленджик (8,5 балла). В конце рейтинга находятся Ногинск (5,2), Волоколамск (5,1), Новочеркасск (5 баллов).

Теги: безопасные города, Нефтекамск, Стерлитамак, Уфа
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