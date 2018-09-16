Фото: ИА «Башинформ» В Уфе сотни домов на сутки останутся без воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сотни жилых домов и административных зданий в Ленинском районе Уфы останутся без воды. Отключение запланировано на сутки с 12 часов 18 сентября до 11 часов 19 сентября. Такие меры приняты в связи с ремонтом водопроводных труб.

На период отключения холодной и горячей воды для горожан будет организован подвоз воды по следующим адресам:

ул. Молодежная, 8;

ул. Защитников Отечества, 2б;

ул. Афзала Тагирова, 1;

ул. Тальковая, 36.

Полный список домов, где на сутки отключат ХВС и ГВС здесь.