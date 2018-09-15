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С сегодняшнего дня в Уфе подорожал проезд в маршрутках

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

С сегодняшнего дня в Уфе подорожал проезд в маршрутках Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе с сегодняшнего дня на некоторых маршрутах общественного транспорта увеличились цены на проезд. Так, поездка из Демы в Уфу маршрутным автобусом №257 теперь стоит не 25, а 30 рублей. До 30 рублей также подорожали маршрутные такси №240, следующие рейсом «мкр.Белореченский — Центральный рынок», сообщают уфимцы.Перевозчики объясняют увеличение стоимости проезда ростом цен на топливо. Последний раз в Уфе цены на проезд в автобусах повышались зимой 2017 года﻿. Тогда горожане попросили уфимские власти разработать нормативный документ, который бы регламентировал ценовую политику городского транспорта.

Теги: пассажирские перевозки, стоимость проезда
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