Фото: Олег Яровиков В Уфе появится туристический медовый комплекс Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе к XLVII Международному конгрессу по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году будет создан туристический медовый комплекс. Его концепция обсуждалась на совещании по вопросам подготовки к форуму, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

По словам вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства РБ Илшата Тажитдинова, в настоящее время рассматривается вопрос создания туристического медового комплекса на базе реализуемого историко-культурным музеем-заповедником «Древняя Уфа» проекта «Башкирский аул». Центральным элементом комплекса может стать Дом башкирского мёда, наглядно демонстрирующий традиции и современность отрасли в регионе с использованием современных мультимедийных технологий.

В ходе совещания Глава республики отметил, что к Конгрессу «Апимондия-2021» будет создана вся необходимая инфраструктура.

– У нас в ближайшее время должны появиться музеи мёда, медовые деревни, пасеки, куда могут приезжать туристы, попробовать мёд и медовую продукцию, что называется, «из первых рук», отдохнуть на природе, увидеть, как работают пчеловоды, особенно бортевики, – сказал Рустэм Хамитов.