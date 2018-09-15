Жителям Уфы приходят тревожные сообщения о банде педофилов

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ».

Жителей Уфы взволновала очередная рассылка в мессенджере Whatsapp. К сообщению прилагается ориентировка на якобы орудующую в городе банду педофилов, которые выслеживают детей, оставшихся без внимания родителей, поджидают их после школы, кружков, на детских площадках.

«Будьте бдительны и в тысячу раз внимательнее! Они разъезжают по разным городам, чтобы их не могли поймать. Работают по такой схеме: едут медленно на автомобиле по дворам и якобы из окна машины выпадает котенок или щенок, и просят ребенка поймать сбежавшее животное. Предупредите детей, чтобы ни в коем случае не помогали им», — обращаются к родителям в ориентировке.

Журналист «Башинформ» обратилась в пресс-службу МВД Башкирии с просьбой прокомментировать данное сообщение. В ведомстве ответили, что такие сообщения в полицию не поступали. МВД Башкирии подобные ориентировки не распространяло.