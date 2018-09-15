В Башкирии объявлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности – МЧС

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 15 сентября в Башкирии объявлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности. По данным МЧС республики, высокая вероятность возникновения пожаров в регионе сохранится до 20 сентября.

В целях недопущения трагедии в ведомстве рекомендуют обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

— не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;

— не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;

— не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

— не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— строго пресекайте шалость детей с огнём.

По информации Минлесхоза РБ, всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло более 120 очагов природных пожаров.