Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.28 ↓

EUR 79.95 ↓

15 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии объявлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности – МЧС

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 15 сентября в Башкирии объявлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности. По данным МЧС республики, высокая вероятность возникновения пожаров в регионе сохранится до 20 сентября.

В целях недопущения трагедии в ведомстве рекомендуют обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

— не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;

— не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;

— не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

— не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— строго пресекайте шалость детей с огнём.

По информации Минлесхоза РБ, всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло более 120 очагов природных пожаров.

Теги: штормовое предупреждение, МЧС
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
На следующей неделе в Уфе ожидается резкое похолодание
Начало следующей недели сентября в столице Башкирии будет по-прежнему теплым. Столбики термометров днем вновь поднимутся до +20 градусов. Однако после 20
В Башкирии выросла смертность от рака
В 30 субъектах Российской Федерации выросла смертность от онкологических заболеваний. В числе этих регионов есть и Башкортостан. Число умерших из-за зло
ГИБДД Башкирии проводит массовые проверки водителей
На территории Башкортостана 14 сентября ГИБДД проводит профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД. По информации пресс-служб
В Уфе подорожает проезд в маршрутках
В субботу, 15 сентября, в некоторых маршрутных автобусах столицы республики поднимутся цены за проезд. Владельцы этого бизнеса в Уфе предупреждают населе
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть