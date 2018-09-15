Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.28 ↓

EUR 79.95 ↓

15 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Всемирный день чистоты: жители Башкирии присоединяются к глобальной уборке

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 15 сентября тысячи жителей Башкирии присоединились к глобальной уборке в рамках проекта Всемирный день чистоты #Сделаем2018. За день в республике планируют навести порядок на 1365 площадках, 20 из которых находятся в Уфе.

«Проект призван решить несколько задач, — комментирует региональный координатор акции «Сделаем!» в Башкирии Денис Насыров. — Важно не только навести порядок на определённых территориях, но и создать в каждом городе, районе примеры устойчивого сохранения чистоты там, где прошли уборки. Кроме того, мы должны собрать информацию о местах скопления мусора на единой электронной карте».

Всемирный день чистоты #Сделаем2018 в России — это гражданская акция, цель которой — объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну команду для очистки страны от мусора и сохранения устойчивой чистоты. Акцент в уборках делается на природных территориях: леса, поляны, берега водоемов, поддерживается раздельный сбор отходов там, где это возможно.

Экологический проект объединил добровольцев в 290 городах России и 163 странах мира: уборки проходят в Новой Зеландии и на Гавайских островах.

Движение #Сделаем зародилось в Эстонии в 2008 году, когда 50 000 волонтеров за пять часов очистили страну от 10 000 тонн мусора, которые отправили на утилизацию и переработку. Таким образом 5% населения страны вышли на уборку. Этот результат стал возможен благодаря работе оргкоманды, которая соединила НКО, власти, бизнес и СМИ. Спустя четыре года после однодневной уборки загрязненность территорий упала на 75%.

Теги: Всемирный день чистоты, Сделаем2018
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
На следующей неделе в Уфе ожидается резкое похолодание
Начало следующей недели сентября в столице Башкирии будет по-прежнему теплым. Столбики термометров днем вновь поднимутся до +20 градусов. Однако после 20
В Башкирии выросла смертность от рака
В 30 субъектах Российской Федерации выросла смертность от онкологических заболеваний. В числе этих регионов есть и Башкортостан. Число умерших из-за зло
ГИБДД Башкирии проводит массовые проверки водителей
На территории Башкортостана 14 сентября ГИБДД проводит профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД. По информации пресс-служб
В Уфе подорожает проезд в маршрутках
В субботу, 15 сентября, в некоторых маршрутных автобусах столицы республики поднимутся цены за проезд. Владельцы этого бизнеса в Уфе предупреждают населе
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть