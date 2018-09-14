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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

У уфимских спасателей прошли водолазные сборы

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты РБ

Фото: Управление гражданской защиты РБ

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На озере Жуково в Уфе у сотрудников поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города завершились четырехдневные водолазные сборы. Подобные тренировки и учения проводятся ежегодно и охватывают все виды деятельности отряда: пожарную и альпинистскую подготовки, работу на ДТП, при аварийных розливах химических веществ и нефтепродуктов, а также водолазное дело.

Спасателям предстояло в эти дни подтвердить свой статус водолазов, и для этого им подготовили несколько сценариев. Согласно первой легенде, человек тонет на середине озера, спасателю необходимо при помощи специальной доски добраться до пострадавшего и транспортировать его на берег. На этом же этапе спасатели оттачивали и элементы маневрирования на «плавсредстве», демонстрировали, как необходимо правильно «подходить» к пострадавшим, имитируя нештатные ситуации, они переворачивались на доске, с воды возвращали ее в исходное положение, забирались на нее и продолжали движение.

Вторая легенда уже требовала водолазного снаряжения. По сценарию, на озере затонула лодка с двумя людьми на борту. Задача первой группы спасателей – обнаружить и вытащить пострадавших, вторая группа должна была поднять на поверхность водоема плавсредство. Погружения осуществлялись со спасательного катера. Пострадавших водолазы подняли с глубины 7 метров; лодку обнаружили на глубине 9 метров. Подъем затонувшего плавсредства осуществлялся при помощи пневматических понтонов, которые незаменимы при проведении подобных работ. Здесь же оценивалось умение спасателей пользоваться подводной связью и знание сигналов.

Теги: спасатели, тренировки
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