Фото: Олег Яровиков Для проведения ApiEXPO-2021 возле Конгресс-холла возведут выставочную площадку Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Основным местом проведения XLVII Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году определён уфимский Конгресс-холл, где, в частности, пройдёт пленарное заседание и будет организована работа научных секций. Об этом стало известно сегодня на совещании по вопросам подготовки к форуму, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

В рамках конгресса традиционно пройдёт масштабная выставка ApiEXPO. По словам вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства РБ Илшата Тажитдинова, для ёё проведения требуется организовать выставочную зону площадью не менее 7 тысяч кв. м.

В связи с этим предлагается использовать опыт организации пресс-центра в рамках саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году, соорудив выставочную площадку из быстровозводимых конструкций на прилегающей к Конгресс-холлу территории.

Напомним, что конгресс пчеловодов пройдёт в Башкортостане 20-25 сентября 2021 года. Его тема – «Пчела – экономическое и экологическое благополучие человечества».

– Наша задача – провести конгресс на самом высоком уровне, в полной мере представить потенциал страны, республики, традиции, компетенции и в целом закрепить статус Башкортостана как одного из ведущих центров пчеловодства, – отметил Рустэм Хамитов.