Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Стали известны даты проведения и тематика Конгресса «Апимондия-2021» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на совещании по вопросам подготовки к XLVII Международному конгрессу по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, были озвучены предварительные даты проведения форума и его тематика.

По словам вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства РБ Илшата Тажитдинова, предполагается, что конгресс пройдёт 20-25 сентября 2021 года. Его тема – «Пчела – экономическое и экологическое благополучие человечества».

Программа традиционно будет включать в себя церемонию открытия, пленарную часть, заседания научных секций, конкурсы по различным аспектам пчеловодства, выставку ApiEXPO, технические туры и церемонию закрытия, на которой, в частности, состоится объявление страны, которая примет XLIX Конгресс.

В числе тем, которые предлагается обсудить в рамках форума, – диагностика болезней и лечение пчёл, производство высокоэффективных лекарств для пчёл, сохранение пород и популяций медоносных пчёл, повышение экономической эффективности отрасли пчеловодства, преподавание пчеловодства в школах, колледжах, университетах для привлечения в отрасль молодых кадров, разработка международных стандартов и систем качества для продуктов пчеловодства, контроль их фальсификации

Илшат Тажитдинов сообщил, что решением оргвопросов будет заниматься профессиональный организатор конгресса, определяемый самой «Апимондией». Подобный формат будет впервые опробован на XLVI Конгрессе, который пройдёт в Монреале в 2019 году. Ранее этими вопросами занималась принимающая сторона.

– Проведение у нас такого мероприятия – это историческое событие не только для республики, но и для России. Наша страна принимала этот форум лишь однажды, в далеком 1971 году, в Москве. Спустя почти полвека этот форум будет у нас в Республике Башкортостан, – отметил Рустэм Хамитов. – Нужно понимать, что это высокая честь для страны, республики. Это также дань уважения и благодарности многим поколениям пчеловодов страны и Башкортостана, всех тех, кто посвятил себя любимому делу.