Фото: автор Кто чаще всего погибает при пожарах в Башкирии и почему Фото: автор

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в агентстве «Башинформ» 14 сентября состоялась пресс-конференция по анализу ситуации с пожарами в регионе, а также вопросам профилактики возгораний и пожарной безопасности. На вопросы журналистов отвечали представители Госкомитета РБ по ЧС, республиканского МЧС и Аварийно-спасательной службы РБ.

Председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров рассказал, из-за чего чаще всего гибнут люди при пожарах.

«Основная причина гибели людей при пожарах — это неосторожное обращение с огнем (59%), в том числе при курении. Анализ статистики пожаров показывает, что 52% погибших при пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще она причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На эту причину приходится 25% смертей. Третья причина — нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления (11,1%)», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, при пожарах чаще всего погибают пенсионеры (43,7%) и люди без определенного места жительства (24,4%).

«Причем 90% граждан, погибших в состоянии алкогольного опьянения, были охвачены профилактической работой. Это говорит о низкой эффективности такой деятельности. Поэтому нами сейчас переносятся акценты с информационной составляющей профилактики пожаров на принятие конкретных мер по устранению выявленных неисправностей как в печном отоплении, так и в электропроводке, электрооборудовании совместно с муниципалитетами. Такую работу нам предстоит реализовать», — сообщил Фарит Гумеров. — Вопрос установки пожарных извещателей в домах, где проживают злоупотребляющие алкоголем люди, — это задача, над которой будем работать в рамках информационно-профилактической акции «Спасенные жизни». Такое предложение планируем внести в Правительство РБ. Вероятность того, что мы спасем этих людей при пожарах, возрастет многократно».