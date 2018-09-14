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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии акция «Спасенные жизни» поможет предотвратить гибель людей при пожарах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане профессиональные огнеборцы и добровольцы сумели спасти от гибели при пожарах 2621 человека. Это на 1033 человека больше, чем в прошлом году. Тем не менее по гибели при пожарах ситуация в республике напряженная, поэтому Госкомитет РБ по ЧС совместно с ГУ МЧС РФ по РБ и органами местного самоуправления запустили акцию «Спасенные жизни».

«Из названия акции видно, что самая главная наша задача — добиться того, чтобы как можно меньше людей погибало при пожарах, и максимум, чтобы все пожары обходились только спасенными, в крайнем случае — травмированными. Поэтому для защиты людей нужно создать определенные условия. Мероприятие стартовало 1 сентября и продлится до 31 декабря текущего года. Акция начала реализовываться с проекта «Безопасное село» в селе Камеево Мишкинского района. Благодаря совместным усилиям в рамках программы поддержки местных инициатив жители села переоборудовали старое здание магазина в отапливаемый бокс для пожарной техники. Администрация Мишкинского района помогла со строительством пожарного пирса. Башкирское региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества помогло с установкой извещателей во всех домах этого села. Госкомитет передал сельскому поселению пожарную автоцистерну. Такими совместными усилиями мы обеспечили пожарную защищенность не только села Камеево, но и ближайших населенных пунктов», — рассказал на встрече с журналистами в агентстве «Башинформ» председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Спикер добавил, что в рамках акции «Спасенные жизни» 4 октября планируется открыть новое здание пожарного депо в селе Зилаир Зилаирского района. В ноябре будет сдано в эксплуатацию пожарное депо в селе Темясово Баймакского района, в декабре — в селе Верхний Авзян Белорецкого района. В октябре состоится передача добровольной пожарной команде прицепной пожарной техники.

«У нас запланированы мероприятия, связанные с выездами в места с массовым пребыванием людей, чтобы продемонстрировать, как работать с огнетушителем, с манекеном для оказания первой помощи. Покажем различные модификации пожарных извещателей, научим, как себя вести при пожаре, расскажем о плюсах страхования жилья», — отметил руководитель ведомства.

Теги: пожарная безопасность, профилактика
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