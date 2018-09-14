ГИБДД Башкирии проводит массовые проверки водителей
ГИБДД Башкирии проводит массовые проверки водителей Фото: автор
УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На территории Башкортостана 14 сентября ГИБДД проводит профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД. По информации пресс-службы ведомства, будут осуществлены массовые проверки автомобилистов для выявления нетрезвых водителей.
«Кроме того, личный состав Госавтоинспекции будет нацелен на выявление автолюбителей, сознательно игнорирующих требования ПДД и подвергающих других участников дорожного движения опасности», — пояснили в ГИБДД.