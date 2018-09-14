Фото: Олег Яровиков Работодатели Санкт-Петербурга проведут видеособеседование с соискателями из Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Центр занятости населения Уфы приглашает граждан, ищущих работу, пройти видеособеседование с работодателями Санкт-Петербурга. Оно состоится 26 сентября, но предварительно (до 24 сентября) нужно зарегистрироваться, отметили в учреждении.

Соискателям предложат следующие вакансии: мастер маникюра, педикюра, кондуктор трамвая и троллейбуса, токарь-универсал, сборщик металлоконструкций, шлифовщик, токарь-расточник, токарь-карусельщик, инженер- конструктор, менеджер, агент страховой, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам, менеджер по персоналу, кассир, работник торгового зала, грузчик, официант, горничная, продавец за прилавок, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры, токарь, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сборщик микросхем, слесарь по ремонту автотранспорта, наладчик холодноштамповочного оборудования, резчик металла на ножницах, электромонтер, водитель погрузчика, распределитель работ, транспортировщик, штамповщик, упаковщик(-ца), помощник оператора линии, укладчик/упаковщик, разнорабочий, подсобный рабочий и другие.

Адрес проведения: бульвар Ибрагимова, 47/1, время: с 13 до 15 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 251-51-55.

20 сентября здесь же пройдет ярмарка вакансий для трудоустройства граждан в другую местность. Речь, в том числе, идет о работе вахтовым методом на Севере. Будут предложены вакансии: слесарь по ремонту, электрогазосварщик, повар, пекарь, заведующий столовой, начальник участка, водитель автомобиля, бетонщик, изолировщик и другие.

Посетители смогут пройти компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации, профобучению, правовым вопросам занятости. Ярмарка состоится с 10 до 12 часов. Все услуги, оказываемые в Центре, бесплатные.