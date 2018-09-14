Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.63 ↓

EUR 79.76 ↑

14 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Работодатели Санкт-Петербурга проведут видеособеседование с соискателями из Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Работодатели Санкт-Петербурга проведут видеособеседование с соискателями из Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Центр занятости населения Уфы приглашает граждан, ищущих работу, пройти видеособеседование с работодателями Санкт-Петербурга. Оно состоится 26 сентября, но предварительно (до 24 сентября) нужно зарегистрироваться, отметили в учреждении.

Соискателям предложат следующие вакансии: мастер маникюра, педикюра, кондуктор трамвая и троллейбуса, токарь-универсал, сборщик металлоконструкций, шлифовщик, токарь-расточник, токарь-карусельщик, инженер- конструктор, менеджер, агент страховой, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам, менеджер по персоналу, кассир, работник торгового зала, грузчик, официант, горничная, продавец за прилавок, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры, токарь, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сборщик микросхем, слесарь по ремонту автотранспорта, наладчик холодноштамповочного оборудования, резчик металла на ножницах, электромонтер, водитель погрузчика, распределитель работ, транспортировщик, штамповщик, упаковщик(-ца), помощник оператора линии, укладчик/упаковщик, разнорабочий, подсобный рабочий и другие.

Адрес проведения: бульвар Ибрагимова, 47/1, время: с 13 до 15 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 251-51-55.

20 сентября здесь же пройдет ярмарка вакансий для трудоустройства граждан в другую местность. Речь, в том числе, идет о работе вахтовым методом на Севере. Будут предложены вакансии: слесарь по ремонту, электрогазосварщик, повар, пекарь, заведующий столовой, начальник участка, водитель автомобиля, бетонщик, изолировщик и другие.

Посетители смогут пройти компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации, профобучению, правовым вопросам занятости. Ярмарка состоится с 10 до 12 часов. Все услуги, оказываемые в Центре, бесплатные.

Теги: трудоустройство
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Ученые рассказали о причинах землетрясений в Башкирии
Утром 5 сентября в Башкирии были зафиксированы подземные толчки. Люди почувствовали, как шатаются дома, в некоторых зданиях тряслись люстры, кровати, бес
Прогнозы синоптиков: в Башкирию придут дожди и грозы, бабьего лета пока не будет
В Башкирию в ближайшие дни придут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в пятницу, 14 сентября, пройдут небольшие дожди, местами до
В Уфе полицейские установили родственников найденного на улице мальчика
Сотрудники Управления МВД России по Уфе установили родственников ребенка, который был найден на улице Первомайской 12 сентября. По предварительным данны
На следующей неделе в Уфе ожидается резкое похолодание
Начало следующей недели сентября в столице Башкирии будет по-прежнему теплым. Столбики термометров днем вновь поднимутся до +20 градусов. Однако после 20
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть