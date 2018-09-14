Фото: Галина Бахшиева Производитель прокомментировал информацию о немолочных жирах в давлекановском твороге Фото: Галина Бахшиева

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В «Давлекановской молочной компании» агентству «Башинформ» предоставили официальный комментарий по поводу информации Роскачества о выявленных в их продукции нарушениях. В публикации говорилось об обнаружении немолочных жиров в твороге данного производителя.

«В ходе изучения полученных документов было выявлено, что данное лабораторное исследование проводилось в марте 2018 года, по данному факту была проведена проверка Роспотребнадзором. По итогам совместной проверки было вынесено решение Роспотребнадзором: постановление №16/18-02 от 09.06.2018 года, в результате которого постановили: прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица — ООО «Давлекановский молочный комбинат». Таким образом, данная информация о наличии немолочных жиров в продукции ООО «Давлекановский молочный комбинат» является недостоверной», — прокомментировали в компании.