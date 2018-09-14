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В Башкирии выросла смертность от рака

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии выросла смертность от рака Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В 30 субъектах Российской Федерации выросла смертность от онкологических заболеваний. В числе этих регионов есть и Башкортостан. Число умерших из-за злокачественных образований в республике увеличилось на 6,9%.

Кроме РБ, в этом списке — Магаданская область (рост на 7,7%), Дагестан (7,2%), Калмыкия (6,8%), Севастополь (6,5%), Томская (5,1%) и Саратовская области (4,5%), Республика Коми (3,4%), Кабардино-Балкарская Республика (3,4%), Иркутская область (3,3%). Таковы результаты исследований ОНФ и фонда «Здоровье».

По мнению экспертов ОНФ, причина растущей смерти от онкологии — слабая доступность специализированной медицинской помощи и, как следствие, — поздняя выявляемость. По данным мониторинга, на последних стадиях онкологические заболевания чаще всего в 2017 году впервые диагностировали в Республике Калмыкия — 53%, Республике Саха (Якутия) — 52,6%, Магаданской области — 49%, Республике Дагестан — 47,3%, Республике Бурятия — 46,9%, в Еврейской автономной области — 46,5%, Тульской области — 46,2%, Республике Башкортостан — 45,9%, Брянской области — 45,9%, Псковской области — 45,5%.

От стадии выявления онкологических заболеваний напрямую зависит не только эффективность лечения, прогноз выживаемости, но и показатель одногодичной летальности — то есть число больных, которые умирают в первый год с момента постановки диагноза. В России пока она остается на довольно высоком уровне — 22,5%.

«Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях должна составлять не менее 70%. Реальные цифры пока далеки от этого показателя», — подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Теги: здравоохранение, онкология, мониторинги
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