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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирское телевидение будут смотреть в Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и Китае

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

12 телекомпаний России, Казахстана, Таджикистана и Белоруссии будут обмениваться видеоконтентом. Участником международного консорциума стала телерадиокомпания «Башкортостан» с телеканалом БСТ.

Подписание соглашения и торжественная церемония запуска нового проекта состоялись в городе Сиань — древней столице Китая в рамках международного медиасаммита «Один пояс — один путь». Стороны договорились создать единую систему обмена программами для трансляции в своем эфире.

«Новое соглашение позволит расширить присутствие телеканала БСТ на международной арене. В сферу наших интересов теперь добавляются Казахстан, Белоруссия и Таджикистан, — отметил директор ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Рустам Зарафутдинов. — Уверен, зрителям в этих странах будет интересен наш контент, информация о Башкортостане. Что касается главного международного канала Китая — CGTN, то наше сотрудничество теперь будет усилено и станет системным».

Телеканал БСТ одним из первых в России наладил полномасштабное сотрудничество с китайскими коллегами. Программы главного канала республики на постоянной основе транслируются в эфирах русской службы международного канала китайского ТВ CGTN и государственного телевидения провинции Аньхой.

Теги: международное сотрудничество, телевидение, БСТ
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