Автолюбители Уфы испытали внедорожный потенциал автомобилей Subaru

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На трассе по мотокроссу в Баланово автолюбители испытали автомобили Subaru бездорожьем.

Официальный дилер Subaru в Уфе, компания «Автотехсервис», провела свой традиционный осенний тест-драйв кроссоверов Subaru XV, Subaru Forester и Subaru Outback по бездорожью, а легендарный седан Subaru Legacy был представлен на городских магистралях.

Осень, смена погодных условий, крутые спуски, подъемы и повороты, пыль и неровности — всё это позволило водителям в полной мере оценить возможности автомобилей Subaru.

«Именно на такой площадке кроссоверы Subaru могут максимально продемонстрировать свой внушительный внедорожный потенциал», — сказала менеджер по маркетингу компании «Автотехсервис» Кристина Панченко.

Лидер испытаний

Subaru Forester — среднеразмерный кроссовер городского типа с задатками внедорожника пользовался заметной популярностью среди участников тест-драйва.

«Среди конкурентов у него самый высокий клиренс — 220 мм. Очень комфортный автомобиль. На тест-драйве представлена версия с 2-литровым двигателем, 150 лошадиных сил, комплектация — комфорт плюс. Очевидные плюсы — камеры заднего вида, отсутствие так называемых «слепых зон» (зеркала перенесены на дверную карту для увеличения обзорности), удобная посадка, просторный салон. Многофункциональный бортовой компьютер помимо самого привычного и необходимого показывает работу полного привода с распределением активного крутящего момента.

Есть всевозможные «комфортные» помощники: климат-контроль, круиз-контроль, навигационная система, система помощи при спуске и подъеме, датчики дождя и света.

Forester в 2017 году стал победителем в конкурсе «Автомобиль года» в сегменте надежные авто, — рассказал о лидере испытаний представитель дилерского центра Subaru, добавив, что безопасность для Subaru — это основа основ. — Кузов сварен кольцеобразно, идет усиление по задним дверям. При боковом ударе двери не блокируются, всегда открываются».

На позитиве!

Зарегистрированные на тест-драйв гости участвовали в розыгрыше ценных призов, которые щедро предоставили компании «Балтийский лизинг» и «Югория».

Настоящая охота развернулась за очками для водителя CafaFrance. 4-литровые канистры масла Mobil 1 вызывали не меньшее оживления на площадке, где проводилось вручение призов.

Автомобильный портал auto.ru позаботились о том, чтобы гости чувствовали себя в безопасности на дороге в темное время суток, вручая им светоотражающие жилетки ярко-оранжевого цвета.

Ну и за сигнализацию с автозапуском от компании «СтарЛайн» разыгралась настоящая битва на аттракционе «Пит-Стоп» — автоледи на время меняли колеса — подарок достался самой быстрой и ловкой.

Для детей местный ДОСААФ провел конкурсы на сборку и разборку оружия и на знание ПДД. Малыши на мастер-классе своими руками сделали мягкие игрушки. Все гости мероприятия получили заряд позитива и отличные эмоции.

«Тест-драйверы» о Subaru

Автолюбители, испытавшие авто Subaru в деле, поделились своими ощущениями и впечатлениями.

Фларит (23 года): Испытывал Legacy и Forester. Если брать машину для езды по городу, то это, конечно, Legacy — полный привод, оппозитный двигатель, объем двигателя 2,5. Все хорошо для обгонов, опережений, для быстрого маневрирования. Если брать и город, и природу, то лучше остановиться на Forester. Он едет также уверенно, кренов никаких нет, подвеска отрабатывает себя. Идеально себя показал при подъеме в гору, в отличие от других кроссоверов, которые я испытывал на тест-драйвах. За свои деньги вполне достойная машина. Forester в переводе означает «лесник» — название себя оправдывает, авто для настоящих мужчин — ничего лишнего, строго и по делу.

Любовь (41 год): Я впечатлена автомобилем Subaru Forester, его проходимостью. Легкий в управлении, бесшумный, с мягкой подвеской, прекрасно себя ведет в поворотах и на крутых подъемах и спусках. Настоящий «японец».

Раиль (25 лет): Испытал Subaru XV. Ощущения просто отличные. Понравилось то, как машина преодолевает подъемы. Плавный ход по неровностям. Для города самое то.

Денис (34 года): Не первый раз тестирую Subaru Forester. Мое мнение, оптимальное соотношение цены и качества. Машина и для города, и для поездок на природу. На ней приятно и в театр съездить, и в лес за грибами. Радует система стабилизации. Автомобиль подходит как мужчине, так и женщине. Для семьи также оптимальный вариант — вместительный багажник, раскладывающиеся задние сиденья. Рекомендую.

Олег (43 года): Subaru Outback берет крутые подъемы: спускаться также приятно, как и подниматься. Есть специальная кнопка — не надо даже пользоваться тормозами. Автомобиль сам распределяет нагрузку на каждое колесо. Машина комфортная, расход небольшой.

Азат (39 лет): На Forester езжу с 2014 года. Проходимый, маневренный, надежный — так могу за четыре года его охарактеризовать. Тестировал новый усовершенствованный Forester. Больше электроники, на подъем идет легче.

Ляйсан (22 года): Мы с моим молодым человеком присматриваем Subaru Outback. Машина высокая, с легкостью преодолевает препятствия. Мне кажется, что она очень «семейная». Для многодетных родителей — это идеальный вариант.

Любовь (39 лет): Записывалась на тест-драйв на Subaru Forester, но представилась возможность сесть и за руль Subaru XV. Я приятно удивлена: обе машины мягкие, комфортные. Модель Subaru XV оказалась мне ближе: мы нашли друг друга. В тех условиях, при которых тестировались автомобили, — крутые спуски, повороты, подъемы, неровности — машина ведет себя как настоящий товарищ — помогает водителю в преодолении препятствий.

Портрет «субариста»

Subaru выбирают взрослые люди, которые знают, чего они хотят. Они не смотрят на обертку, опции и интерьер. Для них важны такие качества авто, как безопасность, проходимость, надежность, практичность и управляемость. Они уже много на чем поездили и выбирают надежный кроссовер для себя, который будут эксплуатировать не 3-4 года, а как минимум восемь лет.