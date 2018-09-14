Фото: сайт администрации Уфы Свиток Торы торжественно пронесут по одной из уфимских улиц Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе состоится праздничное шествие со Свитком Торы и торжественная церемония внесения его в синагогу. Из-за этого на короткое время будет перекрыто движение по улице Блюхера. В частности, в воскресенье, 16 сентября, с 14.45 до 15.15 закроют движение транспорта по улице Блюхера от дома №1/2 до дома №1/1.

На участке праздничного шествия будут установлены соответствующие знаки.

Каждый Свиток Торы («Книга Закона») профессиональный писец (софер) пишет вручную в течение года или нескольких лет. Это долгая, кропотливая работа, при которой нельзя сделать ни одной ошибки. Единственная пропущенная буква или точка, поставленная не в том месте, может сделать весь свиток непригодным для ритуального чтения.

После того как последняя буква в новом свитке дописана, его с почестями вносят в синагогу. Торжественная церемония по традиции сопровождается праздничным шествием.