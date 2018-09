Фото: Олег Яровиков Пять вузов Башкирии вошли в рейтинг Европейской научно-промышленной палаты ARES-2018 Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Пять высших учебных заведений Башкирии вошли в рейтинг ARES-2018 (Academic Ranking of World Universities-European Standard), составляемый ежегодно Европейской научно-промышленной палатой. Из них в Топ-100 вузов страны включены три вуза республики. В лидерах — Башкирский государственный университет. Он улучшил свою позицию по сравнению с прошлым годом: БашГУ на 53 месте, ему присвоен рейтинг ВВВ (80 место в 2017 году); Уфимский государственный нефтяной технический университет на 58 позиции, рейтинг ВВВ; Башкирский государственный педагогический университет — 81 место, рейтинг ВВ. Далее следуют Башкирский государственный медицинский университет — на 105 месте, рейтинг ВВ; Уфимский государственный авиационный технический университет — на 154 месте, рейтинг ССС.

Тройка лидеров вполне предсказуема: Московский государственный университет имени М. Ломоносовa, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.

Цель составления рейтинга вузов — оценить способность университетов обеспечивать cтудентов необходимыми знаниями, участвовать в научно-исследовательской деятельности, а также возможностью активно общаться с будущими работодателями. Отмечается, что рейтинг обрабатывается автоматически, полностью исключив вовлечение человеческого фактора.

Рейтинг проходит по трем категориям оценок:

1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): Высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

2. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): Надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): Адекватное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

4. Категория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D): Неадекватное качество образование научной деятельности и востребованности выпускников работодателями с существенным риском.

Справка. Рейтинг составляется с учетом Европейского стандарта университетского образования, принятого Европейской ассоциацией по обеспечению качества высшего образования и Европейского регистра качества высшего образования, одобренных Еврокомиссией.

Рейтинг строится по следующим показателям: научная деятельность, международное сотрудничество, востребованность выпускников, информатизация, международное признание профессорско-преподавательского состава, взаимодействие с работодателями, членство в европейских академиях наук, награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссией.