Фото: Правительство РБ В Правительстве Башкортостана наградили многодетных матерей Фото: Правительство РБ

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Правительстве Башкортостана прошла очередная церемония вручения государственной медали «Материнская слава». Указом Главы республики Рустэма Хамитова высокая награда присуждена 45 многодетным матерям. Среди них — работники образования, культуры, сельского хозяйства, продавцы и домохозяйки.

Со знаменательным днём присутствующих поздравила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. От имени Главы Башкортостана Рустэма Хамитова она поблагодарила матерей за воспитание будущих граждан страны, которые тем самым укрепляют семейный институт республики, и пожелала всем добра и здоровья.

«Дорогие наши женщины, вы на самом деле — героини. У нас в регионе живут около 46 тысяч многодетных семей, из них 7700 матерей удостоены медали «Материнская слава». Вы — пример для будущего поколения, — отметила министр. — Государство и в дальнейшем будем помогать матерям: ежегодно увеличиваются меры социальной поддержки, для молодёжи предусмотрена единовременная выплата при рождении первого ребенка. Важно, чтобы в семьях было много детей. Эта награда, так же, как медаль «Родительская доблесть», даёт право на присвоение звания ветерана труда при наличии трудового (страхового) стажа для женщин не менее 20 лет. Недавно главой государства озвучено о смягчении пенсионной реформы. Радостно, что за женщинами, воспитавшими пятерых детей, остаётся право назначения пенсии с 50 лет. Вы как раз воспользуетесь этим, потому что заслужили».

Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкортостане в 1998 году. Награда вместе с денежной премией вручается женщинам, воспитывающим пятерых и более детей.