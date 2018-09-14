Фото: стоп-кадр видео | Видео: УГЗ по Уфе В Уфе спасатели вытащили из глубокой ямы собаку — видео Фото: стоп-кадр видео | Видео: УГЗ по Уфе

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимскую диспетчерскую службу вечером 13 сентября позвонила женщина. Она сообщила, что во время прогулки услышала, как кто-то жалобно скулит. Уфимка пошла на звук и увидела сидящую в яме собаку. У женщины не получилось самостоятельно вытащить попавшее в беду животное. Она решила вызвать спасателей.

«Прибывшие на место уфимские спасатели обвязали «пленника» веревкой и аккуратно подняли наверх. Собаку передали заявительнице, которая пообещала позаботиться о ней, пока не найдется ее хозяин», — прокомментировали в пресс-службе Управления гражданской защиты города, добавив, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращениями являются те заявки, где существует угроза безопасности и жизни человека.