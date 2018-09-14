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В Башкирии памятники ставят чаще всего войнам, политикам и писателям

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии памятники ставят чаще всего войнам, политикам и писателям Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкирия оказалась на 18 месте среди регионов страны по числу памятников. Аналитики Яндекса изучили данные Народной карты, на которой объекты отмечают «народные корреспонденты». Самую большую долю в регионе занимают памятники, посвященные войнам (60%). На втором месте — политика (21%): памятники революционерам и государственным деятелям. На третьем месте — искусство и культура (10%). Доля памятников людям, создающим культуру, в Башкирии в два раза выше, чем в России в целом.

Кроме того, в республике сравнительно много памятников нефтяникам и участникам локальных войн, а также скульптур, символизирующих скорбь. Десятка самых часто встречающихся слов из названий башкирских памятников: Салават, нефтяник, революция, локальный конфликт, скорбящий, Аксаков, Гафури, Худайбердин, учитель, Гагарин.

Из памятников технике в Башкирии больше всего самолетов (тогда как по России в основном распространены танки и БТР), а из памятников животных – декоративные фигуры медведей.

В первой тройке по количеству отмеченных на сервисе памятников — Подмосковье, Москва, Краснодарский край.

Теги: яндекс, памятники
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