Фото: соцсети В Башкирии прекратили поиски без вести пропавшего Ильшата Мухаметшина Фото: соцсети

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии прекратили поиски без вести пропавшего Ильшата Мухаметшина. После трех дней поисков молодой человек вернулся к родным.

«Мой брат нашелся, жив и здоров. Репосты очень помогли, всем большое спасибо», — обратилась к жителям республики сестра разыскиваемого в соцсетях. Девушка объяснила, что ее брат попал в сложную ситуацию. Связаться с родственниками, по ее словам, молодому человеку не дали.

Ранее сообщалось, что Ильшат Мухаметшин поздно вечером 10 сентября выехал из деревни Килим в село Урзайбаш и не вернулся. Он был за рулем своего автомобиля «ВАЗ-21140».