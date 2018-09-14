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В Башкирии прекратили поиски без вести пропавшего Ильшата Мухаметшина

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии прекратили поиски без вести пропавшего Ильшата Мухаметшина Фото: соцсети

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии прекратили поиски без вести пропавшего Ильшата Мухаметшина. После трех дней поисков молодой человек вернулся к родным.

«Мой брат нашелся, жив и здоров. Репосты очень помогли, всем большое спасибо», — обратилась к жителям республики сестра разыскиваемого в соцсетях. Девушка объяснила, что ее брат попал в сложную ситуацию. Связаться с родственниками, по ее словам, молодому человеку не дали.

Ранее сообщалось, что Ильшат Мухаметшин поздно вечером 10 сентября выехал из деревни Килим в село Урзайбаш и не вернулся. Он был за рулем своего автомобиля «ВАЗ-21140».

Теги: поиск пропавших людей в РБ
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