В Уфе на конференции «Нефть. Мед. SMM» разыграют 200 «счастливых билетов»

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

22 сентября в Уфе на конференции по продвижению бизнеса в соцсетях «Нефть. Мед. SMM» состоится розыгрыш благотворительной лотереи.

Участники конференции смогут приобрести 200 «счастливых билетов», выручку от продажи которых направят на поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Идея принадлежит руководителю фонда помощи тяжело больным детям «Потерь нет» Радмиле Сурначевой.

«Мы обратились к организаторам конференции «Нефть. Мед. SMM» с просьбой поддержать наш фонд и напомнить участникам о нашей работе, ее важности и ценности», — сообщила Радмила Сурначева.

20 компаний Башкирии откликнулись на призыв, который опубликовали организаторы конференции в соцсетях. В качестве призов для победителей благотворительной лотереи предприниматели Уфы и Башкортостана предоставили около сотни подарков. Среди них пледы, книги, всевозможные аксессуары и гаджеты, дорогостоящие бизнес-наборы, сертификаты на услуги.

«Мы признательны каждой компании, поддержавшей нашу благотворительную инициативу! Представители компаний не только заявили о намерении помочь, но и стали привозить к нам в офис ценные подарки для будущего розыгрыша», — рассказала организатор конференции Екатерина Телина.

Продажа благотворительных «счастливых билетов» стартует 22 сентября в 9 утра, в первый день конференции «Нефть. Мед. SMM». Приобрести их сможет любой участник события в бренд-зоне фонда «Потерь нет». Розыгрыш призов состоится вечером того же дня в рамках церемонии вручения первой SMM-премии Башкортостана.