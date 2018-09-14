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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Юнармейцы из Башкирии поборются за победу в игре «Зарница Поволжья»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Оренбурге, в сквере у памятника Герою России Александру Прохоренко, состоялось торжественное открытие шестого окружного финала юнармейской военно-патриотической игры «Зарница Поволжья-2018».

Для участия в соревнованиях, которые продлятся до 15 сентября на базе отдыха «Самородово», прибыли 200 юнармейцев в составе 14 команд регионов ПФО. Башкортостан представляет сборная команда города Кумертау в составе 14 человек. Право представлять регион на окружных соревнованиях дети получили, став победителями республиканского этапа.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников и гостей окружного этапа юнармейской спортивной игры поприветствовал заместитель полпреда Игорь Паньшин.

«Участие в окружном финале — это показатель вашей готовности к выполнению самых сложных задач, высокой мотивации, неравнодушия, знаний и интеллекта. Надеюсь, что вы в полной мере сможете проявить их в ходе соревнований и конкурсов «Зарницы». Уверен, что воспоминания о проведённых днях на Оренбургской земле останутся с вами на всю жизнь, и многие из вас выберут профессию защитника Отечества. Желаю вам честной и яркой борьбы, стремления к победе, встретить новых друзей и получить яркие впечатления!» — говорится в приветствии полномочного представителя.

Волнующим моментом церемонии стала передача капсулы с землей, привезенной из сирийской Пальмиры на хранение в штаб регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Этот символический акт стал данью памяти о подвиге Героя России Александра Прохоренко и всех российских военнослужащих, участвовавших в операции по восстановлению мира в Сирии. Присутствующие почтили их память минутой молчания, возложили цветы к памятнику Герою. Завершилась церемония торжественным маршем команд-участниц «Зарницы Поволжья-2018».

В первый день военно-спортивной игры юнармейцев ждала обширная соревновательная программа. В СКК «Олимпийский» и на стадионе «Оренбург» прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу на 60 метров. На территории воинской части № 33860 прошли состязания по преодолению полосы препятствий, силовой гимнастике, метанию гранат и учебной стрельбе из автомата Калашникова.

Юнармейцы побывали в историко-мемориальном комплексе «Салют, Победа!», приняли участие в культурно-развлекательной программе на базе «Самородово».

Кульминацией «Зарницы Поволжья-2018» станет тактическая игра на местности. Команде-победительнице шестого окружного финала предстоит защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа», сообщили в пресс-службе ГФИ по РБ.

Теги: ПФО, Зарница
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