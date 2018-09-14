Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.63 ↓

EUR 79.76 ↑

14 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане пройдёт форум, приуроченный к 100-летию Международной организации труда

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане пройдёт форум, приуроченный к 100-летию Международной организации труда Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Крупные международные форумы в сфере занятости и трудовых отношений сделали республику узнаваемой в мире. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил на заседании Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвящённом 25-летию социального партнёрства в регионе.

Глава республики напомнил, что в 2013 году в Башкортостане прошёл международный семинар по Европейской социальной хартии, в 2016 году состоялась первая встреча министров труда и занятости стран БРИКС. В ближайшее время республику ждёт ещё одно значимое событие.

– Идёт подготовка к проведению в феврале следующего года в Уфе международного форума «Будущее сферы труда», приуроченного к 100-летию Международной организации труда и 100-летию Республики Башкортостан, – сообщил Рустэм Хамитов. – Несомненно, такое представительное мероприятие станет очень важным событием.

Теги: Глава РБ, форумы, трудовые отношения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Прогнозы синоптиков: в Башкирию придут дожди и грозы, бабьего лета пока не будет
В Башкирию в ближайшие дни придут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков Башгидромецентра, в пятницу, 14 сентября, пройдут небольшие дожди, местами до у
Ученые рассказали о причинах землетрясений в Башкирии
Утром 5 сентября в Башкирии были зафиксированы подземные толчки. Люди почувствовали, как шатаются дома, в некоторых зданиях тряслись люстры, кровати, бес
В Уфе полицейские установили родственников найденного на улице мальчика
Сотрудники Управления МВД России по Уфе установили родственников ребенка, который был найден на улице Первомайской 12 сентября. По предварительным данны
В Уфе полиция устанавливает личность найденного на улице малолетнего ребенка
В Уфе сотрудники полиции устанавливают личность найденного на улице ребенка. Потерявшийся мальчик был доставлен в Отдел полиции №2 Управления МВД России
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть