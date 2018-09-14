Фото: Олег Яровиков В Башкортостане пройдёт форум, приуроченный к 100-летию Международной организации труда Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Крупные международные форумы в сфере занятости и трудовых отношений сделали республику узнаваемой в мире. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил на заседании Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвящённом 25-летию социального партнёрства в регионе.

Глава республики напомнил, что в 2013 году в Башкортостане прошёл международный семинар по Европейской социальной хартии, в 2016 году состоялась первая встреча министров труда и занятости стран БРИКС. В ближайшее время республику ждёт ещё одно значимое событие.

– Идёт подготовка к проведению в феврале следующего года в Уфе международного форума «Будущее сферы труда», приуроченного к 100-летию Международной организации труда и 100-летию Республики Башкортостан, – сообщил Рустэм Хамитов. – Несомненно, такое представительное мероприятие станет очень важным событием.