На следующей неделе в Уфе ожидается резкое похолодание
На следующей неделе в Уфе ожидается резкое похолодание Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Начало следующей недели сентября в столице Башкирии будет по-прежнему теплым. Столбики термометров днем вновь поднимутся до +20 градусов. Однако после 20 сентября ожидается резкое похолодание.
В четверг ночью в Уфе температура воздуха опустится до 10 градусов. Вместе с этим в город придут дожди с грозами. К выходным, 22 и 23 сентября, станет еще холоднее: днем столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов.