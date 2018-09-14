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14 сентября Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе в Уфе ожидается резкое похолодание

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На следующей неделе в Уфе ожидается резкое похолодание Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Начало следующей недели сентября в столице Башкирии будет по-прежнему теплым. Столбики термометров днем вновь поднимутся до +20 градусов. Однако после 20 сентября ожидается резкое похолодание.

В четверг ночью в Уфе температура воздуха опустится до 10 градусов. Вместе с этим в город придут дожди с грозами. К выходным, 22 и 23 сентября, станет еще холоднее: днем столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов.

Теги: прогноз погоды, Уфа, Башкирия
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