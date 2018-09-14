Фото: соцсети В Уфе в третий раз пройдет Всероссийский детский фестиваль-тренинг «Детям дали камеру» Фото: соцсети

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В дни школьных осенних каникул, с 30 октября по 1 ноября Уфа в третий раз станет площадкой для проведения Всероссийского детского фестиваля-тренинга «Детям дали камеру». Организаторами являются Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», Ресурсный молодёжный центр, администрация столицы, детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан», Федеральная школа телевидения «ТЕЛЕШКО».

В столице соберутся подростки, увлеченные журналистикой и мечтающие получить профессиональное образование в этом направлении. Все они будут представлять российские региональные детские и юношеские СМИ, видеостудии, журналистские объединения, школы телевидения, продюсерские центры.

Фестиваль пройдет по направлениям: телевидение, радио Интернет-журналистика, блогосфера. Участники смогут посетить мастер-классы от профессионалов медиаиндустрии, представляющих федеральные телеканалы, получат новый опыт в производстве качественного медиа контента, окунутся в мир медиа профессий. На время проведения фестиваля городские и региональные телекомпании отдадут свои эфиры своим юным «коллегам» — участникам детского медиафорума. Также съемочные группы отснимут сюжеты о достопримечательностях Уфы, напишут блоги, сделают фоторепортажи, их увидит вся страна. Подробную информацию об участии в фестивале можно узнать на сайте.