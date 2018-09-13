Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане региональное МЧС предупреждает об усилении ветра сегодня вечером и предстоящей ночью.

По данным Башгидромета, ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с.

В ведомстве порекомендовали: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от слабо укрепленных конструкций. В частных домах советуют проверить надежность крепления кровельных материалов. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номерам «01» и «101».