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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане региональное МЧС предупреждает об усилении ветра сегодня вечером и предстоящей ночью.

По данным Башгидромета, ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с.

В ведомстве порекомендовали: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от слабо укрепленных конструкций. В частных домах советуют проверить надежность крепления кровельных материалов. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номерам «01» и «101».

Теги: предупреждение МЧС, усиление ветра
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