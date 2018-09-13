В Башкирии фирму оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную добычу ПГС

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская добывающая компания» оштрафовано на 400 тысяч рублей за незаконную добычу песчано-гравийной смеси, сообщает Минэкологии республики. Прокурорской проверкой установлено, что в прошлом году организация вышла за пределы представленного ему горного отвода и незаконно, в отсутствие лицензии, добывала ПГС вблизи деревни Кулушево Кармаскалинского района.Компания разработала карьер длиной 150 и шириной 90 метров, откуда на грузовиках «Камаз» и «Merсedes» вывозила полезные ископаемые. При этом права на незаконно используемый участок площадью около 1,7 га принадлежали другой коммерческой фирме, директор которой сообщил о незаконных действиях в прокуратуру.

Не согласившись с решением Минэкологии региона о наложении штрафа, предприятие обжаловало его в Арбитражный суд республики. Суд признал вину фирмы в совершении правонарушения доказанной и оштрафовал её на 400 тысяч рублей.