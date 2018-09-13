Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.63 ↓

EUR 79.76 ↑

14 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии фирму оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную добычу ПГС

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская добывающая компания» оштрафовано на 400 тысяч рублей за незаконную добычу песчано-гравийной смеси, сообщает Минэкологии республики. Прокурорской проверкой установлено, что в прошлом году организация вышла за пределы представленного ему горного отвода и незаконно, в отсутствие лицензии, добывала ПГС вблизи деревни Кулушево Кармаскалинского района.Компания разработала карьер длиной 150 и шириной 90 метров, откуда на грузовиках «Камаз» и «Merсedes» вывозила полезные ископаемые. При этом права на незаконно используемый участок площадью около 1,7 га принадлежали другой коммерческой фирме, директор которой сообщил о незаконных действиях в прокуратуру.

Не согласившись с решением Минэкологии региона о наложении штрафа, предприятие обжаловало его в Арбитражный суд республики. Суд признал вину фирмы в совершении правонарушения доказанной и оштрафовал её на 400 тысяч рублей.

Теги: экология
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе полиция устанавливает личность найденного на улице малолетнего ребенка
В Уфе сотрудники полиции устанавливают личность найденного на улице ребенка. Потерявшийся мальчик был доставлен в Отдел полиции №2 Управления МВД России
Прогнозы синоптиков: в Башкирию придут дожди и грозы, бабьего лета пока не будет
В Башкирию в ближайшие дни придут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков Башгидромецентра, в пятницу, 14 сентября, пройдут небольшие дожди, местами до у
В Уфе полицейские установили родственников найденного на улице мальчика
Сотрудники Управления МВД России по Уфе установили родственников ребенка, который был найден на улице Первомайской 12 сентября. По предварительным данны
В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе - адреса
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения горячей и холодной воды у потребителей на следующей неделе. Для проведения ремонтны
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть