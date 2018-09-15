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15 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Началось голосование за участников республиканского конкурса «Бери пример!»

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Началось за видеоролики участников республиканского конкурса «Бери пример!». Напомним, конкурс на самую социально активную семью региона организовали Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Агентство по печати и СМИ РБ, ГУП ТРК «Башкортостан». Прием заявок стартовал 8 июля – в День семьи, любви и верности. Участвуют в конкурсе 107 семей из разных городов и районов Башкортостана.

Первый отборочный этап — народное голосование — будет проходить до 20 сентября на странице конкурса. Будут отобраны 30 семей, набравших наибольшее количество отметок «Нравится».

Отбор конкурсантов будет проводиться в 3 этапа: как народным голосованием в Интернете, так и голосованием специально созданной общественной комиссии, которую возглавляет Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Победителем конкурса будет признана семья, набравшая наибольшее количество баллов по итогам двойного голосования. Победитель получит денежный сертификат от имени Главы РБ на сумму 600 тысяч рублей для приобретения легкового автомобиля. Вручение сертификата состоится на итоговом мероприятии Года семьи в Республике Башкортостан в ноябре.

Теги: конкурс
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