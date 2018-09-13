Фото: Олег Яровиков Производитель прокомментировал информацию о кишечной палочке в давлекановском кефире Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В «Давлекановской молочной компании» предоставили официальный комментарий по поводу информации «Роскачества» о выявленных в их продукции нарушениях. В публикации говорилось﻿ об обнаружении кишечной палочки в кефире данного производителя.

«В ходе изучения полученных документов было выявлено, что данное лабораторное исследование проводилось в октябре 2017 года, по данному факту была организована проверка Роспотребнадзора. По итогам совместной проверки в компании был проведен анализ причин. Выявленные причины были незамедлительно устранены. На сегодняшний день информация о наличие кишечной палочки в продукции торговой марки «Давлекановская молочная компания» не соответствует действительности», — сообщили агентству «Башинформ» в компании.