Фото: ИА «Башинформ» Когда в Уфе включат тепло: ждать коммунальные службы или писать заявление Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Согласно постановлению Правительства РФ отопительный сезон в нашей стране начинается при достижении температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти суток к ряду. В Уфе это произойдет, судя по прогнозам синоптиков, не раньше начала октября.

«В первую очередь отопление включат в социальных учреждениях. Жильцы многоквартирных домов дату начала отопительного сезона также могут определить самостоятельно. Для этого им нужно провести собрание собственников жилья, где необходимо принять соответствующее решение, оформить протокол и направить его в управляющую организацию для подачи заявки в ресурсоснабжающую организацию на подключение отопления», — объяснили представители коммунальных служб.