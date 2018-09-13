Фото: из открытых источников В Уфе пройдет конкурс «Волонтер-2018» Фото: из открытых источников

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Более 1,5 тысячи жителей Уфы за годы существования проекта присоединились к движению добровольцев. Этой осенью, 29 ноября, в столице Башкирии пройдет гала-концерт городского конкурса «Волонтер-2018» и закрытие Года добровольца (волонтера). Торжественная часть состоится в ГДК.

«В качестве жюри выступают депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкортостана, Совета городского округа города Уфа РБ, члены Общественной палаты республики, руководители различных министерств и ведомств, представители общественных и благотворительных организаций и другие эксперты», — уточнили организаторы из Комитета по делам молодежи уфимской администрации.

Подробности в официальном сообществе комитета «ВКонтакте».