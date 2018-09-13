Фото: Гульфия Акулова Операция «Сдай оружие»: жителям Башкирии заплатят за боеприпасы и взрывчатку Фото: Гульфия Акулова

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление Росгвардии по Башкортостану с 17 по 28 сентября на территории региона проводит профилактическую операцию «Сдай оружие». В пресс-службе ведомства пояснили, что любой гражданин может сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства без страха понести за это уголовное или административное наказание. Приятным бонусом станет денежное вознаграждение.

«Разумеется, при условии, что с использованием оружия не было совершено какое-либо преступление, — добавил представитель Росгвардии. — Сдать оружие просто. Это можно сделать в любом отделе полиции: написать заявление, предоставить паспортные данные, данные счета в банке для перечисления денежного вознаграждения и ждать выплаты. После проверки оружия экспертами-криминалистами техническая комиссия оценит его состояние и определит стоимость. Обычно денежное вознаграждение выплачивается в течение месяца».

На выплату вознаграждений за добровольно сданное вооружение из республиканского бюджета ежегодно выделяется около 3,6 миллиона рублей.

Что сколько стоит?

За единицу гладкоствольного оружия положено 10 тысяч рублей, за нарезное — 15 тысяч.

Сумма за газовые револьверы и пистолеты, огнестрельное оружие ограниченного поражения варьируется от пяти до семи тысяч за единицу.

Самодельное оружие, обрезы оцениваются в 15 тысяч рублей.

Патроны на нарезное оружие — 30 рублей за штуку, на гладкоствольное — 15 рублей за штуку.

Порох оценивается в 300 рублей за 100 граммов.

Взрывчатые вещества — от пяти до шести тысяч рублей за 100 граммов.

В текущем году в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии РБ поступило более 190 заявлений о принятии на возмездной основе 183 единиц оружия, свыше 93 тысяч штук боеприпасов, более 2 кг взрывчатых веществ. Сумма выплаты компенсаций уже составила почти 2,2 млн рублей.

«К примеру, житель Салавата добровольно сдал в полицию патроны на сумму 167 тысяч рублей. В Баймакском районе местный житель получил 15 тысяч рублей вознаграждения от государства за сдачу нарезного оружия. А в Кармаскалинском районе за сданные тротиловую шашку и боевой пистолет сельчанин получил 30 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.