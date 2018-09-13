Операция «Сдай оружие»: жителям Башкирии заплатят за боеприпасы и взрывчатку
Операция «Сдай оружие»: жителям Башкирии заплатят за боеприпасы и взрывчатку Фото: Гульфия Акулова
УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Управление Росгвардии по Башкортостану с 17 по 28 сентября на территории региона проводит профилактическую операцию «Сдай оружие». В пресс-службе ведомства пояснили, что любой гражданин может сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства без страха понести за это уголовное или административное наказание. Приятным бонусом станет денежное вознаграждение.
«Разумеется, при условии, что с использованием оружия не было совершено какое-либо преступление, — добавил представитель Росгвардии. — Сдать оружие просто. Это можно сделать в любом отделе полиции: написать заявление, предоставить паспортные данные, данные счета в банке для перечисления денежного вознаграждения и ждать выплаты. После проверки оружия экспертами-криминалистами техническая комиссия оценит его состояние и определит стоимость. Обычно денежное вознаграждение выплачивается в течение месяца».
На выплату вознаграждений за добровольно сданное вооружение из республиканского бюджета ежегодно выделяется около 3,6 миллиона рублей.
Что сколько стоит?
- За единицу гладкоствольного оружия положено 10 тысяч рублей, за нарезное — 15 тысяч.
- Сумма за газовые револьверы и пистолеты, огнестрельное оружие ограниченного поражения варьируется от пяти до семи тысяч за единицу.
- Самодельное оружие, обрезы оцениваются в 15 тысяч рублей.
- Патроны на нарезное оружие — 30 рублей за штуку, на гладкоствольное — 15 рублей за штуку.
- Порох оценивается в 300 рублей за 100 граммов.
- Взрывчатые вещества — от пяти до шести тысяч рублей за 100 граммов.
В текущем году в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии РБ поступило более 190 заявлений о принятии на возмездной основе 183 единиц оружия, свыше 93 тысяч штук боеприпасов, более 2 кг взрывчатых веществ. Сумма выплаты компенсаций уже составила почти 2,2 млн рублей.
«К примеру, житель Салавата добровольно сдал в полицию патроны на сумму 167 тысяч рублей. В Баймакском районе местный житель получил 15 тысяч рублей вознаграждения от государства за сдачу нарезного оружия. А в Кармаскалинском районе за сданные тротиловую шашку и боевой пистолет сельчанин получил 30 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.