Фото: пресс-служба ГФИ по РБ Игорь Комаров проверит готовность регионов ПФО достичь целевых показателей нацпроектов Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

На региональном уровне для выполнения основных приоритетов развития экономической и социальной сферы страны, обозначенных Президентом РФ в Указе от 7 мая 2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», должна быть проведена серьезная организационная и содержательная работа. Об этом заявил Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе рабочей встречи с главными федеральными инспекторами регионов округа. По словам полпреда, в ходе ближайших рабочих поездок в регионы округа он планирует обсудить один из важных вопросов: готовность региональных органов государственной власти к реализации положений Указа Президента РФ и обеспечению достижения целевых показателей федеральных национальных проектов.

Особое внимание будет уделено приоритетным направлениям, от которых зависит социальное самочувствие граждан, а также экономике регионов: как развивается здравоохранение, образование, жилищное строительство и городская среда, какова экология, строительство и ремонт дорог, развитие экспорта.

Отдельно будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения реализации Указа Президента РФ.

Игорь Комаров заслушал доклады главных федеральных инспекторов, в том числе и ГФИ по Башкортостану Михаила Закомалдина.

Подводя итоги избирательных кампаний в регионах ПФО, полпред отдельно остановился на кампании, проведенной в Республике Башкортостан, где были избраны депутаты Государственного Собрания — Курултая, сообщили в пресс-службе ГФИ по РБ.

«В Приволжье выборы в целом прошли организованно и без происшествий. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, не отмечено», — сказал Игорь Комаров.