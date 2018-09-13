Фото: ИА «Башинформ» В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе - адреса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения горячей и холодной воды у потребителей на следующей неделе.

Для проведения ремонтных работ в Ленинском районе с 12 часов 18 сентября до 11 утра 19 сентября горячая и холодная вода будет отключена по следующим адресам:

ул. Бирюзовая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20;

ул. Образцовая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 30, 28, 24, 22, 18;

ул. Тагирова, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 2б, 4, 4б, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 19, 24, 21, 26, 28, 30, 25, 27;

ул. Конечная, 2, 7, 5;

ул. Самоцветная, 1, 3, 5, 9;

ул. Коралловая, 1, 5, 2, 9, 11, 6, 8, 15, 10, 12, 14, 19, 23, 27, 16;

ул. Булякова, 2, 10, 12а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 14а;

пер. Встречный, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 2, 4б;

ул. Кадырова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36;

ул. Талькова, 33, 36, 37, 40;

ул. Таганайская, 2, 4, 5, 6, 8, 10;

ул. Б. Валеевой, 5;

ул. Артезианская, 18, 20, 22, 24, 28, 30;

ул. Сказочная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20б, 20в, 20г, 20д, 20е, 22, 22а, 22б, 28, 32;

ул. Аэродомная, 16, 24а, 24б, 10, 20, 24в;

ул. Аграрная, 1, 5, 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 17, 19, 21, 8, 23, 25, 27а, 27, 14, 29, 16, 31, 35, 35в, 37/2, 37/1, 39, 41, 22, 43, 45, 47, 49, 26а, 6б, 26в, 28, 28а, 28б, 28/1, 28/2, 30б, 30а, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 46, 58, 48, 2а;

ул. Лунная, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30;

ул. Туманная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 14, 21, 23, 18, 20, 27, 22, 29, 26, 31, 28, 33, 35, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 51;

ул. Защитников Отечества, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25;

ул. Надежды, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 9, 28, 30, 17, 32, 19, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56;

ул. Мастеров, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 34, 29, 33, 38, 37, 46, 39, 48, 41, 43, 45, 50, 52, 54, 56, 51, 58, 55;

ул. Взлетная, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20/1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 41, 43, 45, 48, 47, 50, 49, 52, 51, 53, 54, 55, 60, 59, 62, 63, 65, 64;

ул. Полевая, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 21, 23, 25, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 59, 61;

ул. Верности, 2, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 11, 13, 10, 15, 17, 14, 16, 19, 21, 23, 18, 25, 20, 31, 24, 35, 32, 26, 28, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61;

ул. М. Имкужина, 8, 14, 16;

ул. Иремельская, 23;

ул. Тальковая, 26в, 34, 26, 24, 22;

ул. Независимости, 9, 11, 13, 15;

переулок Садовый, 3;

ул. Башкирская, 31, 27, 22, 18, 16, 19, 14, 14а, 17, 15, 13, 8, 6, 9, 7, 5, 4, 1, 3;

ул. Ивовая, 52;

переулок Надежды, 1а, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

переулок Башкирский, 1;

переулок Сарматский, 6, 8, 10, 16;

ул. Воздушная, 10, 26, 28, 30, 32, 32а;

ул. 2-я Аэродромная, 23;

ул. Пляжная, 84, 82, 82а, 84а, 84б, 84в, 80а, 80, 78, 78а, 78б, 76, 76а, 74а, 8, 28, 28а, 16, 19, 20, 31в, 31г, 72, 72а, 26, 25, 23, 22, 21, 62а, 62, 64а, 19, 18, 17, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 48, 5, 4, 2;

ул. Агрономическая, 1/17, 4г, 1/15, 1/14, 4в, 1/10, 1/13, 1/12, 1/11, 1/9, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 9, 8, 10, 12, 14/1, 16/1, 18/1, 14, 16, 13;

ул. Молодежная, 1/1, 1/1а, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 10а, 12, 11, 14, 16, 13, 18, 20, 13б, 15, 22, 21, 19, 24, 26, 20а, 14б, 12б, 8а, 4г, 4в, 4ж, 4б, 6а, 4а, 2к, 2б, 2г, 2в, 2д, 2е, 2ж;

В Кировском районе 20 сентября с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

ул. Коммунистическая, 75, 75/1, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90/1, 91, 96, 104, 108, 110, 114, 114а, 98, 99, 100, 101, 106;

ул. Новомостовая, 25.

В Кировском и Советском районах с 10.30 20 сентября до 09.30 21 сентября горячую и холодную воду отключат у следующих потребителей:

ул. Мингажева, 138, 138а, 140;

ул. Революционная, 74, 76, 76/1;

ул. Ветошникова, 65/2, 127.