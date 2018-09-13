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В Уфе полиция устанавливает личность найденного на улице малолетнего ребенка

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД по РБ

Фото: МВД по РБ

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе сотрудники полиции устанавливают личность найденного на улице ребенка. Потерявшийся мальчик был доставлен в Отдел полиции №2 Управления МВД России по Уфе 12 сентября. Со слов женщины, которая его нашла, она обнаружила ребенка возле дома по улице Первомайской, 63. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его личность. Мальчик говорит, что его зовут Рашит.

Приметы: на вид пять лет, плохо разговаривает, худощавого телосложения, волосы черные.

Одет в синие джинсы, толстовку с орнаментом, темно-синюю рубашку, кроссовки черного цвета.

«Если вы узнали ребенка или вам известно местонахождение его близких, просим вас немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: +7 (347) 237-19-60 (дежурная часть Управления МВД России по Уфе) или 02 (102), +7 (347) 242-13-72, 242-97-17 (отдел полиции №2)», — обратились к гражданам в пресс-службе Управления МВД России по Уфе.

Теги: МВД по РБ, дети
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