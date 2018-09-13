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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Нацбанк Башкирии приглашает на День открытых дверей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Нацбанка по РБ

Нацбанк Башкирии приглашает на День открытых дверей Фото: пресс-служба Нацбанка по РБ

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Банк России 22 сентября проведет по всей стране День открытых дверей. Свои двери откроет и Отделение – Национальный банк по Башкирии Уральского главного управления Центробанка.

Любой желающий в этот день сможет осмотреть здание Нацбанка республики, являющееся памятником архитектуры XIX века, ознакомиться с экспонатами музея, расположенного в помещении бывшего денежного хранилища. Гостям предложат ознакомиться с редкими монетами, трафаретом фальшивомонетчиков, «уфимками», считавшимися в свое время местной валютой.

Кроме того, на площади перед Нацбанком появится специальная открытая зона, где целый день будут проходить викторины, конкурсы и мастер-классы, в том числе по определению подлинности банкнот.

Для посещения музея необходима предварительная запись по телефону: (347)279-65-00.

С учетом особых требований по пропускному режиму в музей, необходимо иметь при себе паспорт, для детей — свидетельство о рождении.

Место и время проведения акции: Уфа, ул.Театральная, 3, с 10 до 18 часов.

Теги: Нацбанк РБ
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