Фото: lh3.googleusercontent.com Башкирия вошла в Топ-15 рейтинга упоминаемости российских регионов в западных СМИ Фото: lh3.googleusercontent.com

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия по итогам 2017 года заняла 14-15 места в рейтинге упоминаемости российских регионов в западных СМИ, по данным аналитического агентства «Смыслография». Зарубежные издания в минувшем году упоминали Башкирию более двух тысяч раз. В их числе авторитетные Reuters, Dow Jones и The Washington Post.

Около трети публикаций были посвящены судебному разбирательству компаний «Роснефть» и «Башнефть» с АФК «Система». Примерно пятая часть упоминаний связана с участием ФК «Уфа» в чемпионате России по футболу.

Уфа упоминалась в зарубежных СМИ как место проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров, и в связи с инцидентом в рижском аэропорту: в самолете, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной дорожки, находились хоккеисты клуба «Лада», они направлялись в столицу Башкирии.

До сих пор отголоском Уфа упоминается как место проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году.

Также иностранные издания сообщали о негативной реакции общественности на отмену обязательного изучения башкирского языка в школах.

О том, что успехи ФК «Уфа» становятся «интересным маркетинговым ходом с точки зрения продвижения республики», говорил на днях Глава республики Рустэм Хамитов: «Десять лет назад нас вообще никто не знал. Теперь индекс цитирования вырос в десятки раз».