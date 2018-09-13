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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В одном из районов Башкирии в питьевой воде обнаружены нитраты

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В одном из районов Башкирии в питьевой воде обнаружены нитраты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора Башкирии провели проверку воды в населенных пунктах Стерлибашевского района и обнаружили нарушение норм. В частности, по данным специалистов, в селах Халикеево и Сары-Елга проба из колодцев показала, что в питьевой воде занижены перманганатная окисляемость и сухой остаток.

«Проба питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения — водоразборной колонки села Халикеево не соответствует нормативным требованиям. Обнаружены нитраты 70,4 мг/дм3 при норме 45,0», — уточнили эксперты лаборатории Роспотребнадзора республики.

После составления административного протокола на местный сельсовет наложен штраф в 2000 рублей.

Теги: вода, Роспотребнадзор
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