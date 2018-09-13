Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 13 сентября потеплеет до +25 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют, что 13 сентября воздух на территории республики прогреется до +25 градусов. Таких показателей столбики термометров достигнут во второй половине дня. Осадков на больше части региона не ожидается, однако небольшие дожди возможны в северных районах.

«Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 0-5 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 17 м/с», — сообщается на официальном сайте МЧС РБ.

В Уфе также ожидается теплая погода. Воздух к 17 часам местного времени прогреется до +22 градусов.