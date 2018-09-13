Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.57 ↓

EUR 80.64 ↑

13 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жителям трех городов Башкирии предлагают ездить на работу на велосипеде

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В трех городах Республики Башкортостана: Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке с 17 по 22 сентября будет проходить Неделя мобильности в рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Акция впервые проводится в Башкортостане, сообщает Минэкологии РБ и приглашает жителей принять в ней активное участие.

Всего-то нужно — сесть на велосипед и поехать на нём по делам или на работу. Во-первых, это полезно для здоровья и окружающей среды. Во-вторых, организаторы готовят в городах участниках бонусы, подарки и призы от партнеров на протяжении всей акции. Кроме того, 17 сентября можно будет угоститься напитком и получить сувениры на энергетических точках, расположенных на основных улицах города, с 7:30 до 12:00. Точное расположение точек и всевозможные розыгрыши будет указаны в группе в соцсети «На работу на велосипеде — Уфа».

Теги: акция, велосипеды
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В давлекановском кефире обнаружили кишечную палочку
Роскачество обнаружило нарушения в продукции «Давлекановской молочной компании». В кефире данного производителя была обнаружена кишечная палочка. «При
У задержанного в Уфе прокурора обнаружили многомиллионное имущество
У задержанного прокурора Советского района Уфы обнаружили имущество на 180 миллионов рублей. По предварительным данным, ему могут принадлежать несколько
Крупнейший в Европе производитель пластмассовых изделий начинал с «гаража» в Октябрьском
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на пленарной сессии I Республиканского форума по занятости молодёжи «Быть успешным и занятым – быть в тренд
Одна из улиц Уфы закроется на три года
С 15 сентября в Уфе на ремонт закрывается участок улицы Бехтерева от дома №4 до дома №10а. Это связано с работами по благоустройству склона реки Сутолок
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть