Жителям трех городов Башкирии предлагают ездить на работу на велосипеде

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УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В трех городах Республики Башкортостана: Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке с 17 по 22 сентября будет проходить Неделя мобильности в рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Акция впервые проводится в Башкортостане, сообщает Минэкологии РБ и приглашает жителей принять в ней активное участие.

Всего-то нужно — сесть на велосипед и поехать на нём по делам или на работу. Во-первых, это полезно для здоровья и окружающей среды. Во-вторых, организаторы готовят в городах участниках бонусы, подарки и призы от партнеров на протяжении всей акции. Кроме того, 17 сентября можно будет угоститься напитком и получить сувениры на энергетических точках, расположенных на основных улицах города, с 7:30 до 12:00. Точное расположение точек и всевозможные розыгрыши будет указаны в группе в соцсети «На работу на велосипеде — Уфа».