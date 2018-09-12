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В Уфе прокурора, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В Уфе прокурора, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 44-летнего прокурора Советского района Уфы заключили под стражу сроком на два месяца, сообщает региональный следственный комитет.

Напомним, 10 сентября в здании прокуратуры Советского района сотрудники Управления ФСБ России по РБ задержали с поличным прокурора Рамиля Гарифуллина при получении взятки в размере свыше 5 млн рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «получение взятки, совершенное в особо крупном размере».

Ранее СМИ сообщали, что при обыске у Рамиля Гарифуллина обнаружили имущество на 180 миллионов рублей. По предварительным данным, ему могут принадлежать несколько квартир и жилых домов в Уфе, Москве и Сочи

Задержанномугрозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: взятка, прокурор, ФСБ, СКР по РБ
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