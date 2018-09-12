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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пожилой инвалид добился права на внеочередное получение жилья через Верховный суд

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Верховный суд республики обязал администрацию Уфы обеспечить жильем пожилого инвалида. Ранее администрация отказала ему во внеочередном получении жилья.

По данным прокуратуры, 66-летний инвалид 2 группы проживает в коммунальной квартире площадью около 20 квадратных метров вместе с бывшей супругой и двумя совершеннолетними детьми. В феврале он встал на учет в администрации города в качестве нуждающегося во внеочередном получении жилья. Однако муниципалитет не обеспечил его предоставление.

Прокурор района в судебном порядке потребовал от чиновников исполнить свои обязанности. Верховный суд республики отклонил доводы апелляционной жалобы чиновников и утвердил принятое решение. Восстановление жилищных прав уфимца находится на контроле прокуратуры.

Теги: прокуратура
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