Фото: из личного архива Лейсан Зариповой Уфимка стала второй вице-мисс на конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках Фото: из личного архива Лейсан Зариповой

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимка Лейсан Зарипова стала второй вице-мисс на конкурсе красоты «Мисс Интеграция» для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках, который прошел в Новосибирске. Конкурс организуют и проводят уже в четвёртый раз местные жители с целью социальной интеграции девушек с ограниченными возможностями здоровья и привлечения внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды.

В состязании приняли участие 14 девушек из разных регионов России: Владивостока, Хабаровска, Якутска, Омска, Уфы, Томска, Кемерова, Ульяновска и Новокузнецка. Все они прошли подготовку в реабилитационном центре в Бердске, занимались с психологами, с профессиональными педагогами по вокалу, сценическому искусству и хореографии. В финале все красавицы выступили на сцене Новосибирского Академического Молодежного театра Глобус и покорили гостей и членов жюри своими обаянием, целеустремленностью и жизнелюбием.

В этом году темой конкурса стал космос, девизом — «Рождение звезды». В дефиле костюмов наша соотечественница Лейсан решила пофантазировать, как бы выглядела женщина с планеты Венера. А в творческом конкурсе исполнила рэп-композицию своего друга.

По итогам всех состязаний победительницей конкурса «Мисс Интеграция-2018» была выбрана Лидия Зима из Кемеровской области. Титул «вице-мисс Интеграция» получила другая кемеровчанка – Наталья Анисимова-Белянина. Звание второй вице-мисс забрала с собой в Уфу Лейсан Зарипова.

Когда еще была здоровой, Лейсан дважды участвовала в конкурсах красоты. А в 2013 году в возрасте 30 лет оказалась без возможности самостоятельно передвигаться, рассказывает девушка:

«Два года я практически не выходила из дома, думала, что люди с инвалидностью — глубоко несчастные. Потом поняла, что жизнь проходит мимо, и если я сама не возьму себя в руки, мне никто не поможет: ни родные,ни друзья,ни психологи. Надо любить и принимать себя. Мне в то время помог первый мой конкурс красоты среди девушек на инвалидных колясках «Мисс Интеграция». Тогда в 2016 году я завоевала сразу два титула: «Мисс артистичность» и «Мисс улыбка Интернета» и поняла, что можно быть красивой и уверенной в себе даже на коляске».

В 2017 году Лейсан привезла титул «Королева доброты» с конкурса «Рожденная побеждать» в Челябинске. И теперь очередная, хоть и маленькая победа.

Лейсан воспитывает 10-летнего сына, работает педагогом в общественной организации «СоДействие», помогает семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, проводит «Уроки доброты» в школах Уфы. Девушка — активистка общества инвалидов, вместе с остальными колясочниками ездит на турслеты, занимается общественными делами.

«Счастье — это смелость быть настоящим», — говорит Лейсан.

Проблема всех инвалидов — доступность среды — начала решаться, считает девушка.

«Но, к сожалению, многие магазины и салоны красоты делают это только для галочки. Недавно я хотела попасть в «Магнит косметикс»,там везде есть пандусы, но ни по одному из них я не смогла подняться. По факту они есть, но они не пригодны, зато все торговые центры у нас приспособлены. И общество стало меняться по отношению к нам, перестали глазеть на нас как на инопланетян. Могут подойти и помочь», — рассказала уфимка.