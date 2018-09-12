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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе на время закроют улицу Кировоградскую

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на время закроют улицу Кировоградскую Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на время закроют улицу Кировоградскую от улицы Пархоменко до Вокзальной. С 8 часов утра 13 сентября до 20 часов 16 сентября на этом участке будут укладывать верхний слой асфальта.

В период ремонтных работ автобусы, выполняющие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, изменят схему движения. Ремонт будет выполняться только при хорошей погоде.

Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, использовать сервисы Интерактивной карты ремонта дорог и заранее выбирать маршруты своего движения.

Теги: ремонт дорог, перекрытие улиц
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