Выборы в Госсобрание Башкирии прошли. Что будет дальше?

2 В Госсобрание прошли несколько министров, они будут совмещать работу?

- Федеральное законодательство запрещает совмещать депутатство с государственной и муниципальной службой. Таким людям придется выбирать – оставить свой пост и перейти на работу в Госсобрание или остаться чиновником и отказаться от мандата в пользу кого-то другого. Перестановки в правительстве анонсировал и Глава региона Рустэм Хамитов.

— Несколько человек из исполнительной власти перешли на работу в Государственное Собрание. У нас появятся новые люди, новые возможности для донастройки работы нашего Правительства. Всё это будет происходить быстро, в ближайшие неделю-две, — сказал Рустэм Хамитов.

Другое дело – руководители государственных и муниципальных предприятий – ГУП и МУП, юридически они не являются чиновниками, поэтому ограничения на них не распространяются.