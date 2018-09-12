Выборы в Госсобрание Башкирии прошли. Что будет дальше?
Выборы в Госсобрание Башкирии прошли. Что будет дальше? Фото: Олег Яровиков
УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.
Голосование за депутатов Госсобрания республики завершено, но тема продолжает оставаться актуальной. Мы подготовили ответы на пять актуальных вопросов, как дальше будут развиваться события.
— Несколько человек из исполнительной власти перешли на работу в Государственное Собрание. У нас появятся новые люди, новые возможности для донастройки работы нашего Правительства. Всё это будет происходить быстро, в ближайшие неделю-две, — сказал Рустэм Хамитов.
Другое дело – руководители государственных и муниципальных предприятий – ГУП и МУП, юридически они не являются чиновниками, поэтому ограничения на них не распространяются.
Как рассказал Константин Толкачев, после того, как все партии определятся со списком депутатов, все 110 избранных человек соберутся на совещание, где сформируют оргкомитет из 11 человек. В него войдут представители всех прошедших в парламент партий пропорционально полученным мандатам.
Члены оргкомитета сформируют повестку дня первого заседания и определятся с кандидатурой председателя. Первое заседание нового созыва Госсобрания откроет старейший из выбранных депутатов. Он будет вести, пока не изберут спикера парламента и его заместителей.
Также на первом заседании депутаты решат, сколько в составе будет комитетов (в пятом составе было восемь), и запишутся в один из них. В заседании объявят перерыв, комитеты разойдутся по отдельным комнатам, где проведут первые заседания, на которых изберут председателей и их заместителей. Кандидатуры на эти должности внесет председатель на основе предложений фракций и депутатских групп.
Последнее – депутаты должны будут утвердить примерную программу своей работы до конца года. Как показывает практика предыдущих созывов, решения по республиканским законопроектам новый созыв депутатов начнет принимать со второго пленарного заседания.
То есть обращаться нужно непосредственно к избранникам. По действующему законодательству, каждый депутат Госсобрания может иметь до семи помощников, в том числе два молодых – до 35 лет. Только должность эта общественная, то есть никакой зарплаты из бюджета помощники не получают. Если депутат будет выделять им что-то из своих средств – его право.