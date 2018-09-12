Фото: ИА «Башинформ» Магистры Башкирского аграрного университета вырастили новые сорта саженцев для продажи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сотни саженцев для дачных участков горожан подготовили магистры факультета агротехнологий и лесного хозяйства в Учебно-научном центре (УНЦ) Башкирского государственного аграрного университета. Это 20 видов плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Причем в этом году они предлагают немало новых сортов. Так, в питомнике УНЦ выращены саженцы яблонь «Антоновка», «Московская поздняя», «Шарапай», «Боровинка», «Бузовьязовская 9», «Дачная», «Башкирский красавец», «Чемпион», «Богатырь», «Бессемянка», «Мичуринская (карликовая)», «Башкирский красавец (карликовая)», «Сеянец титовки», малины «Полька» (ремонтантная), «Глен Ампл», «Октавиа», а также смородины «Валовая», «Кушнаренковская», «Голубка» и «Черный жемчуг».

Плодово-ягодные культуры прошли многолетние испытания и уже адаптированы к почвенно-климатическим условиям республики, пояснили в пресс-центре БГАУ.

Обращаться за посадочным материалом можно начиная с 13 сентября по адресу: Уфимский район, поселок Дмитриевка, тел. +791742-09-144 и в учебно-научную теплицу вуза (г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел. +790500-67-701. Время работы с 9 до 16 часов, будние дни.